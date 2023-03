Stefano Pioli, durante la conferenza stampa odierna, ha parlato anche delle posizioni di Calabria e Florenzi nel nuovo modulo

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Salernitana, Stefano Pioli ha dichiarato:

«Calabria in questo sistema di gioco può giocare sia come quarto sia come quinto; Florenzi, invece, può fare il quinto».

