Conferenza stampa Pioli: «Dobbiamo concentrarci sul campionato»

Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Milan Salernitana. Il tecnico rossonero ha parlato della sfida di campionato così

In conferenza stampa, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan Salernitana. Di seguito le sue parole:

MILAN SALERNITANA – «C’è la consapevolezza che ci dobbiamo ributtare in Serie A con attenzione e determinazione. Per vivere le emozioni di Champions dobbiamo arrivare quarti in campionato e dobbiamo recuperare punti»

LA RIPRESA – «La squadra sta bene fisicamente, mentalmente e tatticamente. In Champions abbiamo fatto un passo importante, la squadra sta bene. Abbiamo lavorato tanto, mentre fuori c’erano processi, cercando di capire cosa non funzionava. Ora abbiamo portato a casa i risultati. È sicuramente il miglior Milan»

IBRAHIMOVIC – «Domani non sarà titolare, ma presto lo sarà. La sua condizione sta migliorando»

LEAO – «Leao? Possiamo migliorare noi nel servire meglio i palloni. Io parlo di collettivo, ma se miglioriamo i singoli migliora il collettivo. In Champions si è mosso bene, soprattutto nel secondo tempo per la partita che si è sviluppata. Leao deve cercare degli spazi, deve essere un giocatore libero. Non sappiamo che partita farà la Salernitana, ma Leao è una delle nostre arme»

DE KETALERE – «Noi dobbiamo migliorare nelle scelte di gioco, per capire i momenti della partita e dobbiamo saperci regolare. De Ketelaere sta bene, come molti giocatori. Differenza tra allenamento e partita? Prima della sosta anche in allenamento non era brillante. Ora sta bene, fisicamente e mentalmente»

SPEZIA INTER, IL GOL DI MALDINI – «Non ho visto la partita, ma ho recuperato il gol. Non posso rilasciare commenti su questo»

VRANCKX – «Sta bene come tutti. Futuro? Presto per capire quello che potrà succedere»

OBIETTIVO CAMPIONATO E CHAMPIONS «Rispetto alla passata stagione, stiamo facendo meglio in Europa che in campionato. L’obiettivo è sicuramente assicurarsi di nuovo il posto in Champions, Vogliamo essere competitivi in campionato e in Europa, dobbiamo spingere per questo»

CALABRIA E FLORENZI – «Calabria in questo sistema di gioco può giocare sia come quarto sia come quinto; Florenzi, invece, può fare il quinto»

I QUARTI DI CHAMPIONS – «Non possiamo già pensarci, manca ancora un mese e nel frattempo abbiamo quattro partite di campionato. L’obiettivo di essere almeno quarti in campionato è una priorità. Dalla Champions dobbiamo prenderci energia e fiducia per il campionato»

BRAHIM DIAZ – «È un giocatore completo. ha grande qualità, di spunto, di uno contro uno, di sacrificio e generosità. Insieme lavoriamo bene, lui sta bene, lui gioca bene. Riscatto? Siamo solo a marzo, con lui lavoro molto bene e lui sta bene»

LA SALERNITANA – «Posizioni simili a quelle del Tottenham, dobbiamo stare attenti a controllare la partita, dobbiamo trovare gli spazi giusti. Come vincere contro le piccole? Giocando in modo molto preciso, in modo molto intenso, avere un atteggiamento mentale che sappiamo mettere in campo»