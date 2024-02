Pioli si aspettava qualcosa in più da Chukwueze e Okafor? La sua REAZIONE alla domanda in conferenza stampa

Stefano Pioli, nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, ha affrontato anche i temi Okafor e Chukwueze

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani tra Milan e Atalanta, Stefano Pioli ha parlato anche di Chukwueze e Okafor:

SI ASPETTAVA QUALCOSA IN PIU’ DALLE RISERVE – «Delle critiche meno se ne parla e meglio è. Altrimenti andiamo sul negativo e non voglio esserlo. Pensiamo a domani, tutti sono pronti e a disposizione per dare il loro contributo».

