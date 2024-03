Pioli sorprende dopo Verona Milan: «Su questo campionato ho un duplice rammarico». La rivelazione lascia di stucco

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa dopo Verona-Milan, ha svelato di avere un duplice rammarico in campionato

Intervenuto in conferenza stampa dopo la gara tra Verona e Milan, Stefano Pioli ha svelato:

SECONDO POSTO – «Abbiamo avuto un ottimo inizio di campionato, forse abbiamo fatto troppo bene, considerando che avevamo cambiato tanti giocatori e non me lo aspettavo, come non mi aspettavo il calo dopo. Ora stiamo bene e ci sono tante occasioni per dimostrare il nostro valore»

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI DOPO VERONA-MILAN