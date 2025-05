Pioli, si complica il ritorno in Serie A dell’ex Milan? Sfuma quella pista, le ultime

Condividi via email

Pioli, la pista che conduce al ritorno in Serie A dell’ex tecnico del Milan si complica: decade l’ipotesi Roma, tutti gli aggiornamenti

Come riferito da Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di mercato, si complica il possibile ritorno in Serie A di Stefano Pioli, attuale allenatore dell’Al Nassr ed ex Milan, squadra con la quale ha vinto uno scudetto nel 2022.

Allenatore Roma: nella short list di candidati non risulta esserci il nome di Stefano Pioli. Non rientra nelle idee della proprietà, che in questo momento si sta concentrando su altri profili. La short list vede presenti sia Fabregas, accostato anche al Milan, che Farioli.