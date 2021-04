Pioli, Champions non necessaria: quanto fatto fin ora vale il suo futuro ed è tutto meritato mentre il cammino prosegue con grandi numeri

Pioli, Champions non necessaria: quanto fatto fin ora vale il suo futuro ed è tutto meritato mentre il cammino prosegue con grandi numeri. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione in merito al rinnovo contrattuale del tecnico rossonero: “Fiducia a Pioli”. E ancora: “Resterà anche senza Champions, il Milan vuole aprire un ciclo con lui”.

NECESSARIA MA NON INDISPENSABILE- Dunque da una parte abbiamo la necessità di raggiungere la competizione a livello societario, personale, di immagine e di orgoglio, dall’altra una possibilità che il club vuole offrire ad un tecnico capace di trasformare una squadra spenta ed arresa in una potenziale candidata allo scudetto.

SICURO- “Ancora Pioli, comunque vada- si legge- il Milan rinnova la fiducia al tecnico che lo ha riportato in alto. Per il Fondo Elliott, azionista di maggioranza, il traguardo minimo è la zona Champions, che però non inciderà sulla riconferma dell’attuale allenatore”.