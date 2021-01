Pioli: «Bravura degli avversari, era un’occasione per la nostra classifica»

Intervistato a fine partita da Sky Sport, Stefano Pioli ha commentato la prestazione del Milan nella sfida contro la Juventus

Intervistato a fine partita da Sky Sport, Stefano Pioli ha commentato la prestazione del Milan nella sfida contro la Juventus: «Sconfitta figlia della bravura dei nostri avversari a tornare in vantaggio. Ci sono stati momenti in cui hanno fatto meglio noi e alcuni in cui noi abbiam fatto meglio di loro.

Fino al secondo gol loro la partita era equilibrata ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare. A livello di classifica ha fatto male perché era un’occasione. Valuteremo qualche situazione difensiva dove potevamo fare meglio ma la squadra ha interpretato bene la partita».

ASSENZE – «Sette assenze sono tante per noi come per qualsiasi squadra ma non abbiamo perso la nostra identità e il nostro modo di stare in campo. Nel momento in cui stavamo crescendo è arrivato il secondo gol loro e lì abbiamo fatto maggiore fatica».

SCUDETTO – «La squadra poteva spaventarsi di questa situazione, stanotte abbiamo saputo dell’assenza di Krunic e Rebic, ma la risposta è stata ottima.

Non avevo dubbi perché non si raggiungono i risultati che abbiamo raggiunto senza questi valori. Sapevamo che se c’è una squadra che poteva metterci in difficoltà è la Juventus. Se vado ad analizzare i gol potevamo stare più attenti».

DELUSIONE – «I ragazzi erano con la testa bassa ma è giusto anche assaporare il brutto sentimento di una sconfitta perché era da 10 mesi che non la vivevamo. Quando una squadra da il massimo non ha rimpianti. Testa alta perché tra tre giorni si torna in campo e dobbiamo confermare di essere una squadra forte».

LEAO – «Ha fatto una grande partita. Nella cattiveria può ancora migliorare ma sta già lavorando con la squadra come non aveva mai fatto. Ha grandissime potenzialità e se continuerà a crescere sarà un grandissimo giocatore».

COMPETITIVI – «Sono convinto che dobbiamo continuare ad essere ambiziosi. Mi auguro di tornare ad avere maggiore quantità di scelte in futuro».

CALHANOGLU – «Ha dimostrato anche stasera di essere un giocatore importantissimo. Noi dobbiamo andare in velocità e un giocatore della sua qualità balistica deve provare la conclusione spesso».

IBRA – «Sta meglio, la prossima partita è solamente tra tre giorni. Vediamo. A Cagliari ci sarà, per sabato vediamo controlleremo giorno per giorno».