Pioli su Brahim Diaz: «È cresciuto, deve migliore in questo aspetto». Il tecnico rossonero evita il mercato e si concentra sulle qualità

In conferenza stampa alla vigilia di Juventus Milan, Stefano Pioli ha parlato di Brahim Diaz, oggetto di notizie di mercato e valutazioni:

BRAHIM DIAZ – «Noi non dobbiamo lavorare per convincere. Brahim Diaz è cresciuto tanto, ma può ancora migliorare, soprattutto in fase realizzativa»

