Pioli attende il recupero completo di un giocatore per la svolta

Stefano Pioli attende con ansia il recupero completo di un giocatore. Il rientro in campo di Ismael Bennacer è una delle notizie positive degli ultimi giorni. L’algerino sarà fondamentale nelle prossime partite dopo la pausa per le Nazionali, quando la squadra si giocherà una fetta di qualificazione in Champions League.

L’assenza del regista è stata uno dei punti deboli del Milan degli ultimi tempi, soprattutto quando era necessario ribaltare il risultato e dare più ritmo al gioco.