Pioli a Infinity+: «Atletico? Squadra forte. Kjaer sta bene ma niente rischi»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Infinity+ poco prima dell’inizio della sfida di Champions League tra Milan e Atletico Madrid

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Infinity+ poco prima dell’inizio della sfida di Champions League tra Milan e Atletico Madrid. Le parole del tecnico rossonero.

EMOZIONE – «È un momento emozionante, i tifosi ci hanno aspettato fuori. È una grande serata e una grande opportunità per dimostrare di essere una squadra competitiva».

AVVERSARI – «L’Atletico Madrid giocherà in base alle proprie caratteristiche: è una squadra forte e solida. Noi dobbiamo fare la nostra partita, sapendo di dover porre attenzione ad ogni situazione».

KJAER – «Sta bene, ma non era il caso di rischiarlo. Per questa ragione non è neppure in panchina. Sarà pronto per la partita di domenica».

BENNACER PREFERITO A TONALI – «Purtroppo in questo pezzo di campionato e Champions ho dovuto far girare solo tre centrocampisti. Stasera tocca a Sandro partire dalla panchina perché ne ha giocate tre di fila. Non è importante chi comincia, l’importante è che tutti scendano in campo bene».