Pioli: «Assenze? Immaginate l’Inter senza Lukaku o la Juve senza CR7»

Stefano Pioli ha fatto il punto sulla prestazione del Milan contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico rossonero a Sky Sport nel dopo gara: «La squadra era competitiva, l’avversario aveva qualità. Primo tempo complicato ma non abbiamo concesso così tanto. Non è stata una gran partita nostra a livello tecnico, questo è stato il nostro limite stasera. Il gol preso è arrivato nel secondo tempo quando noi stavamo facendo meglio di loro».

PRESTAZIONE – «Penso che abbiamo perso un’occasione. Venivamo da due ottime prestazione ma stasera non ci siamo ripetuti. Una buona gara non è stata sufficiente. Ora pensiamo alla prossima gara da dentro o fuori in Europa. L’Inter ha preso molto slancio, sono andati fortissimi dopo l’eliminazione in Champions. Noi pensiamo a noi stessi e a mettere in campo delle buone prestazioni».

SUL CENTROCAMPO – «Sicuramente nella costruzione dovevamo essere più veloci, non ci siamo riusciti perché sono mancati anche i movimenti dei giocatori sopra la palla. Sul gol dovevamo gestire meglio la palla, purtroppo non ci siamo riusciti. Ho chiesto alla squadra uno sforzo, stasera non ci siamo riusciti. Non siamo riusciti a mantenere le distanze giuste, non possiamo fare le cose a metà. Se vogliamo pressare alto dobbiamo essere più compatti altrimenti allunghiamo la squadra e contro giocatori come quelli del Napoli rischiamo».

ASSENZE – «È chiaro che quando le assenze sono numerose qualcosa perdi, parliamo di giocatori che ci danno una presenza sul campo a livello di mentalità. Abbiamo giocato tantissime partite senza centravanti, Zlatan, Mandzukic, Rebic. Una zona di campo dove potevamo fare di più era dentro l’area però ognuno ha le sue caratteristiche. Provate ad immaginare l’Inter senza Lukaku, Lautaro o Sanchez o la Juve senza Ronaldo, Morata e Chiesa».

MANCHESTER – «Chiaramente l’Europa League è più faticosa della Champions, noi siamo tornati da Manchester venerdì alle 3 del mattino, chiaro che pesa per poi giocare la domenica. Noi lo stiamo facendo da settembre. Ma lungi da me dare giustificazioni, conta il carattere e noi siamo il Milan. Ora cerchiamo di recuperare energie e giocatori per una partita stimolante e difficile come quella di giovedì contro il Manchester».