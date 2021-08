Pioli: con quella di Marassi sono 150 vittorie da allenatore in Serie A

Pioli: con quella di Marassi di ieri sera sono ufficialmente 150 vittorie da allenatore in Serie A. Ecco i numeri del tecnico rossonero

Esordio stagionale con 3 punti, record di imbattibilità, striscia positiva di vittorie in trasferta ma non solo: per mister Stefano Pioli lo 0-1 dei suoi ragazzi ottenuto ai danni della Sampdoria ha un sapore ancora più dolce.

Come riportato sul sito ufficiale del Milan, la vittoria di ieri sera rappresenta per il tecnico emiliano la 150esima partita vinta da allenatore di Serie A. Prima dei rossoneri, Pioli ha allenato nella massima serie anche Parma, Chievo, Bologna, Lazio, Inter e Fiorentina.