Arrivano i complimenti dall’account Twitter del Milan a Stefano Pioli, premiato come allenatore dell’anno dalla Gazzetta dello Sport

Stefano Pioli è stato premiato dalla Gazzetta dello Sport come l’allenatore dell’anno. Il premio, ricevuto ieri in occasione degli Awards 2020, è il giusto riconoscimento per come il tecnico sta trascinando il Milan.

Lo stesso account Twitter rossonero si congratula con l’allenatore: «Complimenti mister, siamo fieri di te».