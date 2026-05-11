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Pioli all’Atalanta può essere un’idea giusta? L’ex allenatore del Milan pronto a ripartire

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1 minuto ago

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Stefano Pioli seduto sulla panchina del Milan

Pioli all’Atalanta può essere un’idea giusta? L’ex allenatore del Milan pronto a ripartire. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il panorama calcistico italiano si prepara a una rivoluzione tecnica in vista della stagione 2026/2027. Al centro delle cronache c’è Stefano Pioli, che dopo la complicata parentesi alla Fiorentina — conclusasi lo scorso novembre dopo un avvio difficile — cerca il riscatto immediato. Il tecnico, che in estate era tornato in Italia dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, è ora il profilo principale per la panchina dell’Atalanta.

La rivoluzione a Bergamo: l’era Giuntoli

La famiglia Percassi è pronta a voltare pagina. Con l’addio di Raffaele Palladinoil giovane tecnico campano fautore di un calcio propositivo, la Dea affiderà la gestione sportiva a Cristiano GiuntoliL’architetto del Napoli tricolore, in arrivo per sostituire Tony D’Amico, sta valutando con attenzione il profilo di Pioli, nonostante la concorrenza di Vincenzo ItalianoThiago Motta.

Pro e contro del ritorno di Pioli

Perché l’Atalanta dovrebbe puntare su di lui?

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