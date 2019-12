Pioli al lavoro: far volare le mezzali con Ibrahimovic

Con Ibrahimovic le mezzali avranno il lavoro facilitato. Lo svedese libererà gli spazi per i centrocampisti

Con Ibrahimovic le mezzali avranno il lavoro facilitato. Lo svedese, catalizzando l’attenzione degli avversari, libererà gli spazi per i centrocampisti. L’inserimento di giocatori in area di rigore avversaria non è stato il punto di forza di questa prima metà di stagione. Il Milan ha uno dei peggiori attacchi delle Serie A e la colpa non deve ricadere soltanto su Piatek e Rafael Leao.

Stefano Pioli dovrà lavorare molto su Krunic, Kessie e Bonaventura per aumentare la densità in area di rigore. L’obiettivo è concretizzare le numerose palle gol che la squadra sta costruendo nelle ultime settimane.