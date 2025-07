Pioli, l’ex tecnico del Milan, riabbraccia Firenze: il ritorno imminente sulla panchina della Fiorentina

Pioli, l’ex Milan torna in Italia e riparte dalla Fiorentina: il prossimo 10 luglio il tecnico italiano sarà al Viola Park

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan e, più recentemente, dell’Al Nassr, è pronto a rientrare in scena nel calcio italiano, e lo farà riabbracciando una piazza che ben conosce e apprezza: Firenze. Dopo mesi di attesa e un periodo di silenzio seguito all’esperienza araba, il suo ritorno sulla panchina della Fiorentina è ormai imminente, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera e nella storia del club viola.

Il countdown per il rientro di Pioli è legato a un passaggio formale ma cruciale: la scadenza dei sei mesi più un giorno di residenza in Arabia Saudita. Questa condizione è necessaria per accedere ai benefici fiscali previsti dalla legislazione italiana, un aspetto non di poco conto per l’ex tecnico del Milan. Una volta superato questo termine, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per l’annuncio ufficiale.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, c’è già una data cerchiata in rosso sul calendario: giovedì 10 luglio. Quel giorno, Pioli è atteso a Firenze per rimettersi al centro del progetto viola. Nonostante abbia mantenuto un filo diretto con la società anche a distanza, l’incontro di persona con i dirigenti e lo staff sarà un passo importante per dare il via con decisione a questa nuova avventura. La sua esperienza, maturata anche sulla panchina di una grande squadra come il Milan, sarà fondamentale per affrontare le sfide che attendono la Fiorentina.

La programmazione estiva della squadra è già stata in gran parte impostata e concordata insieme a Pioli. Il raduno, le amichevoli pre-campionato e le strategie di mercato sono stati definiti con l’apporto dell’allenatore, anche grazie al prezioso lavoro di Daniele Pradè e dei nuovi membri dello staff tecnico. Tra questi, spiccano nomi importanti come il preparatore Osti e Gianmarco Pioli, figlio dell’allenatore, che entrerà a far parte del team tecnico. Al fianco del tecnico, inoltre, ci sarà Andrea Tarozzi, ex team manager al Sassuolo, che assumerà il ruolo di nuovo vice allenatore.

L’ufficialità del ritorno di Pioli sarà sancita da una presentazione ufficiale, prevista per sabato 12 o lunedì 14 luglio. Sarà un momento significativo per i tifosi viola, che potranno finalmente riabbracciare un tecnico che ha già saputo conquistare il loro affetto. Dopo la presentazione, sarà tempo di lavoro intenso, di regole chiare e di abitudini consolidate.

Stefano Pioli conosce bene Firenze e il suo ambiente. Le passeggiate nel centro storico, le pedalate sulle colline circostanti e quel legame profondo con la città non si sono mai interrotti. Questa conoscenza reciproca e il suo passato, che include anche la gestione di una squadra di alto livello come il Milan, saranno un valore aggiunto per la Fiorentina in questa nuova fase. Il suo ritorno non è solo un ritorno professionale, ma anche un ritorno emotivo, un ricongiungimento con un luogo che ha segnato tappe importanti della sua vita e della sua carriera.