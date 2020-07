Pioli: «Abbiamo creato la base, ora spero che ci sia Ibrahimovic con noi»

Stefano Pioli, nella conferenza stampa di oggi, ha parlato del suo Milan e del futuro di Zlatan Ibrahimovic

Stefano Pioli, nella conferenza stampa di oggi, ha parlato del suo Milan e del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole del mister rossonero: «Creare una mentalità è l’aspetto più importante e lungo nel tempo, e ci siamo riusciti in tempi non eccessivi. Questa deve essere la base portante sulla quale cercheremo di crescere ancora in vista della prossima stagione. E spero anche io che quella di domani non sia l’ultima partita di Ibra con il Milan» ha dichiarato Pioli in conferenza.