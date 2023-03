Pioli a Sky: «Contro il Tottenham sarà una partita diversa»

Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Milan. Ecco le parole dell’allenatore rossonero:

PARTITA – «Abbiamo preparato la partita come se fosse molto importante. Nel primo tempo la Fiorentina ha fatto meglio di noi per qualità e energia. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, malgrado il rigore e l’occasione per pareggiare. Primo tempo non interpretato bene e questo ci ha penalizzato.»

DISTRAZIONE LONDRA – «No no no, non è stato assolutamente questo. La Fiorentina ha giocato meglio di noi, ma non perché pensavamo al Tottenham. Non abbiamo mai pensato al Tottenham. Dovevamo fare le cose meglio. Era uno stop che non ci voleva e che non volevamo.»

TOTTENHAM – «Sarà una partita diversa, da dentro o fuori, perché non conta la partita di stasera. Sono due squadre che giocheranno al massimo. Sicuramente il Milan sarà pronto.»

ASTORI – «Il pubblico di Firenze sa tutto quello che è successo e quanto era bello Davide. Questa partita intimamente per me è forte.»

RENDIMENTO IN TRASFERTA – «È vero, è un dato che ci penalizza molto ed è strano per i numeri che abbiamo sempre avuto. Dobbiamo fare meglio perché abbiamo le qualità per fare meglio di ciò che abbiamo fatto stasera. Abbiamo corso tanto, ma non bene.»

DE KETELAERE – «Ha fatto delle buone cose, però è chiaro che la nostra fase offensiva non è stata così propositiva e per gli attaccanti diventa difficile trovare spazi e tempi. Si è mosso bene, ma la squadra poteva fare di più coi movimenti senza palla.»

FORMAZIONE PER LONDRA – «Sì sì, più o meno si. Vedremo come starà la squadra. Bennacer è appena rientrato, vediamo anche per Diaz. Sarà una partita diversa.»