Pioli a MilanTV: «Risultato troppo netto. Fuorigioco? Non ho mai visto…». Le parole del tecnico dopo il derby

Stefano Pioli parla così a MilanTV dopo la sconfitta nel derby. Le sue parole.

FUORIGIOCO – «Non si è mai visto un portiere che non protesta se subisce gol in fuorigioco, Abbiamo perso, dispiace per il nostro obiettivo. Dobbiamo reagire in maniera convinta.»

PARTITA – «L’Inter è stata più brava di noi perchè ha sfruttato le situazioni al momento giusto e quelle cambiano l’aspetto mentale. Nel secondo tempo ci abbiamo provato ed abbiamo giocato di più, quel gol poteva riaprire la partita.»

OCCASIONI – «Anche stasera abbiamo avuto le nostre situazione e non le abbiamo concretizzate. Dobbiamo cercare di far meglio ed essere più precisi.»

PROSSIME GARE – «Abbiamo l’opportunità di dimostrare quello che siamo diventati. Siamo vogliosi di fare il massimo per essere protagonisti fino alla fine. La Lazio sta bene. sarà complicata ma abbiamo la volontà necessaria per fare bene.»

MIGLIOR PARTITA DELL’ULTIMO PERIODO – «Non credo quella migliore, onestamente in difesa abbiamo commesso diversi errori. Il risultato però è troppo netto ma questo ci deve insegnare ad avere più attenzione e determinazione.»