Pioli a Milan Tv: «Vittoria pesante, ora più punti nel girone di ritorno»

Stefano Pioli ha parlato a Milan Tv al termine della gara vinta 4-2 contro l’Empoli. Le sue parole:

PESO DELLA VITTORIA – «Tutte le vittoria valgono tre punti, ma a livello mentale ci sono gare che valgono di più. L’Empoli gioca bene, siamo stati bravi a far gol nei momenti giusti.»

VITTORIE ESTERNE – «Sono dati importanti, complimenti ai miei ragazzi. Siamo competitivi per le alte posizioni, le aspettative e pressioni su di noi si alzano e le abbiamo volute. Ora godiamoci il Natale, poi tornare con la testa pronta.»

RIMPIANTI – «Sicuramente per come eravamo partiti speravamo di avere più punti, ma comunque fare altri 42 punti significa migliorare il nostro scorso campionato e tornare a giocare in Champions. L’obiettivo ora è fare più punti e spingere subito forte, le gare sono difficili, il livello è alto. Dal vincere al perdere ci vuole poco.»

AUGURI DI NATALE – «Tanto affetto per i nostri tifosi, che ci stanno dando un sostegno incredibile a San Siro ed in trasferta.»