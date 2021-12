Pioli a Dazn: «Oggi tanta roba, voglio più punti dell'anno scorso, Kessié...»

Pioli ha parlato a Dazn nel pre partita di Empoli Milan, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Le sue parole

VITTORIA – «Segnare 4 gol oggi è tanta roba, bene la fase di non possesso, abbiamo colpito nel momento giusto, siamo stati sul pezzo, umili, è una vittoria importante che pesa più di altre»

GIROUD -«Ha lavotato tanto, questo minutaggio gli servirà, è un giocatore forte che ci darà soddisfazioni»

KESSIE – «Scelta tattica per mettere pressione e in questo momento ci era mancato qualcosa dentro l’area, bravo a farsi trovare pronto. La Coppa d’Africa ci toglierà giocatori importanti ma abbiamo chi li sostituisce capiremo man mano come lavorare al meglio per trovare la soluzione migliore »

CRESCITA – «Cresciuti nelle difficoltà, si impara più dagli errrori, abbiamo bisogno di essere più continui. L’inter è la squadra favorita del campionato, è molto forte cosi come Napoli, Atalanta, Roma, Lazio il campionato è lungo il livello è alto sicuramente voglio fare più punti dell’anno scorso dobbiamo essere continui più possibile»

ROMAGNOLI – «Ho parlato con lui su come gestire la sosta di Natale, se riusciamo a fare due allenamenti insieme poi concedo un giorno libero, ma dipende dalla loro voglia»