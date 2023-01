Pinto su Zaniolo: «Situazione difficile. Vediamo cosa succede»

Il direttore sportivo della Roma Thiago Pinto ha parlato della situazione di mercato relativa a Nicolò Zaniolo

Il direttore sportivo della Roma Thiago Pinto ha parlato della situazione di mercato relativa a Nicolò Zaniolo. Le sue dichiarazioni su uno degli obiettivi del Milan.

CEDERE ZANIOLO – «Non ho problemi nel rispondere, ma ormai tutti hanno capito cosa è successo. Ha fatto una richiesta per andare via, insieme al suo procuratore abbiamo provato a trovare una soluzione che è arrivata. Magari lui non è contento e noi siamo in difficoltà, questa soluzione era una soluzione ad una richiesta fatta da lui. Con tutti i paletti del FFP non possiamo cedere al no di Zaniolo e poi prendere altri giocatori. Vediamo cosa succede, non mi allungo ma è difficile per noi e per tutti.»

ZANIOLO REINTEGRATO – «Abbiamo 48 ore prima della fine del mercato. Io metto sempre la faccia e parlo delle trattative, ne riparleremo. Gli interessi della Roma vengono prima, spero tutti pensino lo stesso.»