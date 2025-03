Condividi via email

Piatek ha svelato un incredibile retroscena di calciomercato legato ai tempi in cui indossava la maglia del Milan

Piatek, ex attaccante del Milan, ha svelato un retroscena di mercato legato ai tempi di quando vestiva la maglia rossonera. Riguarda il Real Madrid e Luka Jovic, all’epoca in forza all’Eintracht Francoforte. Questo il suo intervento a Meczyki.pl:

LE PAROLE – «La situazione che si era creata era quella in cui si erano trovati a sceglier tra di me e Luka Jovic. So che a Milano c’erano degli osservatori del Real Madrid che mi osservavano e raccoglievano informazioni».