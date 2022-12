Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato riguardante Belotti e il Milan

«Nell’estate del 2018 non fu fatta un’operazione clamorosa Avevo venduto Belotti al Milan per 55 milioni più 3 di bonus e bloccato Zapata dalla Sampdoria per 18. Il ragazzo si comportò benissimo aspettandomi per un mese ma il grande capo disse no».