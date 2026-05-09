Petizione contro Furlani a quota 37 mila firme: i tifosi contro la gestione del club. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il clima in casa Milan si fa sempre più calda. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la petizione online lanciata dai sostenitori del Diavolo per chiedere le dimissioni dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani ha superato la clamorosa soglia delle 37.000 adesioni.

I motivi della contestazione: bilancio vs risultati

La tifoseria dei rossoneri accusa il dirigente di una gestione troppo orientata al risparmio e al pareggio di bilancio, a discapito della competitività sportiva. Se da un lato i conti del club di Via Aldo Rossi appaiono in ordine, dall’altro i risultati sul campo faticano a soddisfare le ambizioni dei fan. La protesta, definita dal quotidiano come “civile ma simbolica”, mette nel mirino un modello societario che non avrebbe garantito al Milan i necessari investimenti per primeggiare in Italia e in Europa.

A gettare benzina sul fuoco è stato il recente trionfo dell’Inter, che ha festeggiato la conquista del suo 21esimo scudetto. Vedere i rivali cittadini cucirsi la seconda stella sul petto ha esasperato un ambiente già deluso da un’annata avara di gioie.