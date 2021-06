Pessina: «Questa squadra è bellissima, non dormirò una settimana»

Matteo Pessina, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro il Galles. Le sue dichiarazioni

«Una partita simile forse potevo solo sognarla. Ho deciso il match in una competizione così importante, non dormirò per qualche settimana. Ho saputo di essere titolare poco prima della partita, ma mi ero preparato bene. Ottavi? Questa squadra è bellissima e fortissima, chi va in campo dà il 100%. Mancini è stato bravo a dare fiducia a tutti».