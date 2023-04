Perisan a Sky: «Come ho fatto a giocare così a San Siro? Mi pagano per quello»

Perisan, portiere dell’Empoli, ha parlato a Sky dopo la partita contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni

COME SI FA A GIOCARE COSI’ BENE DOPO NON AVER GIOCATO TANTO – «Mi pagano per quello, cerco di fare il possibile. Ero pronto».

PERCORSO – «Ho fatto la gavetta come tanti, ho fatto Serie C, poi Serie B. Con gli step che ho fatto sono arrivato in Serie A».

VICARIO – «Guglielmo è mio amico, speriamo si riprenda presto. Sono il suo sostituto, ma lo aspettiamo e ci manca».