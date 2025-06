Perin Milan, il portiere resta un obiettivo concreto del Diavolo! Allegri lo vuole a Milanello con questo ruolo

Perin Milan, Massimiliano Allegri è in pressing sul portiere attualmente alla Juve: il livornese lo vuole come vice-Maignan

La porta della Juventus potrebbe subire un’importante rivoluzione nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Se da un lato la permanenza del titolare sembra probabile – a meno di offerte irrinunciabili provenienti dalla Premier League, sempre pronta a scuotere il panorama calcistico con la sua potenza economica –, dall’altro si profila un addio eccellente. Stiamo parlando di Mattia Perin, portiere di indubbie qualità ma finora relegato al ruolo di vice alle spalle di Wojciech Szczesny. La sua frustrazione è palpabile, e la volontà di giocare con maggiore continuità lo spinge a cercare nuove opportunità.

Come riportato da Matteo Moretto, fonte autorevole nel panorama del calciomercato, Perin avrebbe esplicitamente chiesto alla dirigenza bianconera di poter partire. Il suo obiettivo è chiaro: trovare un club che gli garantisca spazio, minutaggio e la possibilità di valorizzare appieno il suo talento. A 28 anni (l’età attuale di Perin al momento della pubblicazione dell’articolo, NDLR), un portiere ha bisogno di sentire la fiducia e di scendere in campo regolarmente per esprimere il proprio potenziale e mantenere alto il livello delle sue prestazioni. La Juventus, nonostante riconosca il valore del giocatore, non può garantirgli questo.

Ed è qui che entra in gioco il Milan. Il club rossonero, sempre attento alle opportunità di mercato, si è mosso con concreto interesse per Mattia Perin. La situazione nella porta milanista è altrettanto delicata. Non è un mistero che il futuro di Mike Maignan, portiere titolare e pedina fondamentale nello scacchiere rossonero, sia tutt’altro che certo. Maignan è uno dei portieri più apprezzati a livello internazionale, e le sirene dei top club europei sono sempre pronte a fargli cambiare casacca. In caso di sua partenza, che rappresenterebbe un duro colpo, il Milan si troverebbe nella necessità di reperire un sostituto all’altezza, capace di non far rimpiangere il francese e di garantire sicurezza tra i pali.

L’identikit di Mattia Perin corrisponde perfettamente alle esigenze del calciomercato Milan. Perin è un portiere con grande esperienza in Serie A, avendo militato per anni nel Genoa e avendo già assaporato l’atmosfera dei grandi club con la sua esperienza alla Juventus. Le sue doti tecniche, la sua leadership e la sua capacità di parare lo rendono un profilo estremamente interessante. L’idea del Milan, dunque, è quella di accaparrarsi un portiere affidabile e motivato, pronto a raccogliere una sfida importante e a difendere i colori rossoneri con determinazione.

L’interesse del Milan è stato ampiamente riportato anche da calciomercato.com, confermando la serietà dell’operazione. Il Milan, noto per la sua strategia oculata sul mercato, vede in Perin non solo una possibile soluzione temporanea, ma un portiere su cui puntare a lungo termine, qualora le condizioni lo permettessero. Naturalmente, il Milan non è l’unico club sulle tracce di Perin. Anche il Como, neopromosso in Serie A e desideroso di allestire una rosa competitiva, e il Bologna, sempre alla ricerca di innesti di qualità per consolidare la propria posizione, si sono informati sulla disponibilità dell’ex Genoa. La concorrenza, dunque, non manca, ma il fascino del Milan e la possibilità di giocare in un club con grandi ambizioni potrebbero fare la differenza nella scelta finale di Mattia Perin. La palla, o meglio, i guanti, passano ora al portiere, che dovrà valutare attentamente le opzioni sul tavolo e decidere dove costruire il prossimo capitolo della sua carriera. L’estate si preannuncia calda non solo per le temperature, ma anche per i movimenti di mercato che vedranno Mattia Perin al centro di una delle trattative più interessanti.