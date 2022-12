Perché il calcio è uno sport popolare su cui scommettere

Non c’è alcun dubbio: il calcio è lo sport più popolare in assoluto, tanto in Italia quanto nella maggior parte dei paesi del mondo.

Solo per quel che riguarda i club della Serie A italiana, ad esempio, si contano circa 25 milioni di tifosi in ogni parte del pianeta. Se è vero che lo sport del calcio vede un seguito di appassionati tanto numerosi, è anche vero che rappresenta una delle discipline più popolari su cui scommettere.



Questo valeva nel passato, con la nascita del Totocalcio e dall’abitudine della schedina domenicale, ma anche nel presente, con lo sviluppo di piattaforme internet che consentono di scommettere su tantissimi eventi sportivi direttamente da casa. Non è un caso, infatti, che i nuovi casino online mettano sempre a disposizione una ricca sezione esclusivamente dedicata alle scommesse calcistiche. Ma come mai il calcio è uno sport così popolare su cui scommettere?

Un modo per essere coinvolti

Uno dei fattori principali che rendono il calcio lo sport preferito dagli scommettitori è proprio questo: il betting aumenta il coinvolgimento emotivo dei tifosi mentre seguono la propria squadra del cuore.



Gli appassionati di calcio, infatti, amano vivere a 360 gradi ogni match, e scommettere non è che un modo piuttosto efficace per associare alla vittoria della squadra, una vincita personale.

Una questione di storia

In Italia, così come in tantissimi paesi del mondo, le scommesse calcistiche sono le prime ad essere comparse sul mercato del betting. Lo stivale ha conosciuto il Totocalcio, infatti, nel lontano 1946, e questo ha riscosso un successo incredibile in ogni area del paese.



Appare evidente, quindi, che qui la cultura delle scommesse calcistiche ha subito una sedimentazione più che cinquantennale, motivo per cui tutti associano il betting allo sport del calcio in maniera piuttosto naturale.

Le scommesse online

Se il gioco del calcio ha da sempre assunto un ruolo centrale nel mondo delle scommesse sportive, con l’approdo di internet questa tendenza non ha subito alcuna variazione. Tantissime piattaforme di gioco online, alcune delle quali offrono persino casino bonus senza deposito, fanno della propria sezione calcistica un vero e proprio cavallo di battaglia.



I giocatori possono oggi fruire, inoltre, di nuove modalità di scommessa, di seguire gli eventi calcistici in live streaming e di utilizzare una grande quantità di metodi di pagamento alternativi.

Lo sport per eccellenza

Insomma, sono tanti i motivi per cui si tende a preferire le scommesse calcistiche. Da un lato si tratta di un retaggio culturale, a cui siamo ancorati fin dalla nascita delle famigerate schedine del Totocalcio. Da un altro lato, ormai i tifosi amano seguire il calcio, viverlo ed utilizzarlo quando capita come argomento di conversazione. Non è difficile, dunque, credere che si voglia scommettere proprio su una passione tanto forte e sentita.