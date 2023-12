Percassi infuoca la lotta Champions: «Vogliamo fare bene e replicare le grandi cose fatte». Le parole dell’ad dell’Atalanta

Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro la Salernitana analizzando la lotta Champions in cui è inclusa anche il Milan.

CHAMPIONS – «L’Atalanta in questi anni non ha mai posto degli obiettivi difficili da raggiungere. Per la dimensione della società ogni partita è fondamentale, vogliamo fare bene e competere, per raggiungere la salvezza il prima possibile per poi dare battaglia per tutto il resto e cercare di replicare le grandi cose fatte negli ultimi anni. La Serie A è molto difficile, la competizione porta ad avere un campionato tra i più affascinanti d’Europa».