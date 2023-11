Percassi analizza il colpo De Ketelaere: «Il mercato si è evoluto, l’Atalanta ha fatto investimenti importanti». Le dichiarazioni dell’ad nerazzurro

L’ad dell’Atalanta Percassi ha parlato a SkySport dell’evoluzione del mercato negli ultimi anni. Nel discorso incluso anche il rossonero in prestito Charles De Ketelaere.

SUL MERCATO – «Qualche anno fa devo dire che ci trovavamo soli su alcuni giocatori, oggi non è più così. C’è molta più competizione, è difficile raggiungere gli obiettivi. Il mercato si è evoluto e trovare dei ragazzi coerenti con il nostro progetto è complesso ma ci diamo da fare. Continuiamo a lavorare e cerchiamo di fare meno errori possibile».

INVESTIMENTI – «Sono tanti i fattori ma anni fa l’Atalanta era meno conosciuta come società, oggi lo è in virtù di quello che si è fatto. Il target è più altro per noi, la proprietà ha fatto investimenti importanti e abbiamo preso profili che anni fa erano impensabili. Ogni sessione di mercato è diversa, dobbiamo valutare sodo per portare giocatori funzionali».