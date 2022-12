Pepe Reina snobba Maignan: ecco i migliori portieri secondo lo spagnolo. La lista dell’ex Milan non include l’attuale rossonero

Chi sono i migliori portieri del mondo secondo Pepe Reina? Il portiere ex Milan non vuole sbilanciarsi troppo, ma fa qualche nome in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Nell’elenco, però, non risulta Maignan.

Questi i nomi di Pepe Reina: «Non mi piacciono le classifiche, avendo ognuno il proprio stile. Ho preferenze per quelli che vengono quasi unanimemente riconosciuti come fenomeni: Alisson, Courtois, Oblak, Neuer, Donnarumma e Ter Stegen. Hanno qualità tecniche e fisiche indiscutibili»