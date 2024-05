Comunicato Curva Sud Milan, arriva la RISPOSTA di Pioli verso il Genoa: «Va rispettata la loro posizione. C’è una cosa che non va dimenticata»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha risposto in conferenza stampa al comunicato della Curva Sud. Le parole verso il Genoa

Stefano Pioli ha risposto in conferenza stampa al comunicato della Curva Sud in vista della sfida di domani tra Milan e Genoa. Le parole del tecnico rossonero:

PAROLE – «La cosa che mi sento di dire è che in questi quasi 5 anni i nostri tifosi sono stati un valore aggiunto, ci hanno sostenuto con passione, entusiasmo e lo han fatto nei momenti difficili. Questo non ce lo dimentichiamo, va rispettata la loro posizione. Dobbiamo far sì che la partita di domani sia intelligente».

