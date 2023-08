Pellegrino Milan, oggi in programma un nuovo incontro: i dettagli e tutti gli aggiornamenti sul difensore del Platense

Arrivano altri importanti aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa tra Milan e Atletico Platense per il trasferimento in Italia di Marco Pellegrino.

Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, è in programma per la giornata di oggi un nuovo incontro tra i due club per cercare l’intesa definitiva e chiudere in maniera definitiva l’affare.