Pellegrino Milan, ci siamo! E dall’Argentina arriva un segnale inequivocabile: le ultimissime sul difensore argentino

Ci siamo per Marco Pellegrino al Milan. Il difensore nel mirino dei rossoneri non è andato nemmeno in panchina stanotte nella sfida che l’Atletico Platense ha giocato contro il Boca.

Come riportato da TyC Sports, sarebbe ormai imminente il suo passaggio al Milan. Un’operazione che verrà chiusa in Italia dai rappresentanti delle due società.