Pellegrini Milan, primi contatti con la Juve per il terzino: la situazione

Il Milan pensa a Luca Pellegrini come vice Theo Hernandez. Avviati i primi contatti con la Juve: la situazione

L’interesse da parte del Milan per Luca Pellegrini è concreto. I rossoneri sono alla ricerca di un vice Theo Hernandez da regalare a Stefano Pioli per completare la batteria dei terzini.

Come riferisce Libero, i due club avrebbero avviato i primi contatti. Rappresenterebbe l’unico colpo italiano in entrata in questa sessione di calciomercato per il club rossonero. Sulle tracce del calciatore c’è anche il Nizza.