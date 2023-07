Pellegrini Milan, il Nizza ora fa sul serio: l’ultima mossa del club francese. Tutti gli aggiornamenti sul laterale

Il Nizza è pronto a fare sul serio per Luca Pellegrini, laterale di proprietà della Juventus e accostato anche al Milan nelle ultime settimane. I francesi avrebbero avanzato una nuova offerta.

Come riportato da Tuttosport, il Nizza ha infatti messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro per convincere la Juventus, mentre per il giocatore è pronto un ricco quadriennale.