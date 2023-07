Pellegrini Milan, quotazioni in rialzo: si lavora sulla formula. Le ultime sul futuro del terzino di proprietà della Juve

Sarebbero in rialzo le quotazioni di Luca Pellegrini come possibile rinforzo per le fasce del Milan. A riportarlo è Sport Mediaset, che svela come il giocatore della Juventus stia scalando posizioni.

I bianconeri vorrebbero cederlo a titolo definitivo, mentre i rossoneri ragionano per ora soltanto su un prestito con diritto di riscatto. Il terzino, intanto, ha dato la sua priorità al Milan.