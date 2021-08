Pellegri al Milan: cosa manca per la chiusura dell’affare

Le distanze tra Milan e Monaco per il trasferimento di Pellegri non sono molte. L’accordo sembra vicino: i dettagli

Pietro Pellegri potrebbe tornare in Italia. L’attaccante cresciuto nel Genoa gioca dal 2018 nel Monaco e dopo tre anni potrebbe rientrare in Serie A, dove ha esordito con la maglia rossoblù nella sua ultima stagione a Genova segnando tre reti in nove apparizioni. Il Milan ha già raccolto l’ok del giocatore.

La società rossonera, come riporta La Gazzetta dello Sport, è ora impegnata nella trattativa con il Monaco. Le parti non sono distanti: la base dovrebbe essere prestito con diritto di riscatto (trasformato in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi) fissato a 8 milioni. Si discute sulla percentuale da dare ai monegaschi sulla ipotetica futura rivendita: il Milan offre il 10%, il Monaco chiede il 20%. Si può chiudere, magari incontrandosi a metà, già nelle prossime ore.