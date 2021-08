Pellegri Milan, c’è l’accordo: cifre e dettagli dell’operazione

Pietro Pellegri è vicinissimo ad essere un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero, come riportato da Fabrizio Romano, ha raggiunto l’accordo con il giocatore ed è ad un passo anche a quello con il Monaco. Ultimi dettagli da sistemare sulla base di un prestito oneroso di 1 milione di euro con diritto di riscatto a 6 milioni che a determinate condizioni legate al numero di presenze diventerà obbligo. Possibile anche l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita.

AC Milan have reached an agreement on personal terms with Pietro Pellegri as new striker. Agreement also imminent with AS Monaco on loan with buy option – here we go soon! 🔴⚫️ #ACMilan

€1m loan, €6m buy option [could become obligation] + future sale percentage.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2021