Pellegri Milan: accordo con il Monaco ad un passo, oggi incontro decisivo

Pellegri è pronto a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Milan. L’accordo con il Monaco sarebbe ad un passo. Dopodiché…

Pietro Pellegri è pronto a diventare un giocatore del Milan a tutti gli effetti. La società rossonera oggi incontrerà il Monaco per definire l’accordo: operazione da 4-5 milioni di euro.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Genoa verrà poi ceduto in prestito al Torino. E chissà che i rossoneri, grazie ad questo buon rapporto con i granata, non possano avere una chance maggiore per prelevare in estate Bremer, cercato anche dall’Inter.