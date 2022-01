Di Marzio: «Vicino l'accordo tra Monaco e Milan per Pellegri, riscatto e...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan sta riscattando Pellegri in anticipo rispetto alle scadenze previste ottenendo uno sconto dal Monaco

Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della trattativa di mercato tra Milan e Monaco per il riscatto di Pellegri:

«Il Milan sta riscattando Pellegri in anticipo rispetto alle scadenze previste ottenendo uno sconto dal Monaco. L’operazione dovrebbe essere chiusa intorno ai 4 milioni e, se tutto andrà a buon fine in questa operazione tra Milan e Monaco, passerà al Torino in prestito».