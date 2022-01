Calciomercato Milan, accelerata su Pellegri: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sviluppi di mercato in casa Milan: all’ordine del giorno nuovi sviluppi sul futuro di Pietro Pellegri

Secondo quanto riporta il giornalista Daniele Longo, sul suo profilo Twitter, è in programma nel pomeriggio una conference call tra Milan e Monaco che avrà come tema il riscatto di Pietro Pellegri. Il Torino aspetta e osserva interessato: in serata potrebbero esserci novità.