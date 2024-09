Pellegatti TUONA: «Sono AMAREGGIATO per un motivo. Un PECCATO aver ceduto questo calciatore»

Carlo Pellegatti è tornato sulle difficoltà incontrate dal Milan in questo inizio di stagione

Il giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha parlato così delle difficoltà incontrate dai rossoneri durante il suo post partita su YouTube.

LE SUE PAROLE –«Esco amareggiato dal pareggio con la Lazio. Il primo tempo mi ha illuso di poter controllare la gara. Si è vista la mano di Fonseca. Il Milan subiva poco, ma non era pericoloso in avanti. Movimenti buoni tra Pulisic e Okafor. Qualche problema per Emerson Royal, che deve migliorare molto. Peccato aver dato via Kalulu».

SULLA SECONDA FRAZIONE DI GIOCO – «Nel secondo tempo il Milan è arretrato troppo. Qualche errore anche di Pavlovic. A destra ha sofferto troppo la Lazio e in avanti solo lampi figli del niente. Due gol stessa azione per la Lazio correndo sulla fascia sinistra, sempre la stessa cosa di Parma. Il Milan in 12 partite continua ad avere la media di 2 gol subiti a partita, non c’è nulla da fare. 24 gol in 12 partite. Questo mi tormenta».