Pellegatti: «Tare? Il problema del Milan è che ogni volta che si compra un giocatore, si dice chi lo ha preso»

Con la stagione che si avvia verso i titoli di coda, è tempo di bilanci approfonditi in casa Milan. Il noto giornalista e storico cronista delle vicende milaniste, Carlo Pellegatti, ha condiviso le sue riflessioni attraverso il suo canale YouTube, analizzando l’operato della dirigenza del Diavolo. Al centro della discussione non potevano che esserci le figure chiave che hanno guidato la squadra in questa annata: il DS Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri.

PAROLE – «L‘operato di Tare? Il problema del Milan è che ogni volta che si compra un giocatore, si dice chi lo ha preso. E si parte male così. Per me Tare ha iniziato a lavorare a fine maggio, poi è rimasto spiazzato perché aveva chiuso l’operazione Hojlund e si è perso tempo ai piani alti ed è arrivato il Napoli. Poi ha preso Nkunku ma non è un centravanti e non ha funzionato. E’ rimandato Tare. Queste settimane sono fondamentali per costruire il Milan del futuro. O a Tare fai fare il ds e su suggerimento di Allegri va a prendere i giocatori…»