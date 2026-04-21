Connect with us

HANNO DETTO

Pellegatti: «Tare? Il problema del Milan è che ogni volta che si compra un giocatore, si dice chi lo ha preso»

Published

3 ore ago

on

By

pellegatti

Pellegatti: «Tare? Il problema del Milan è che ogni volta che si compra un giocatore, si dice chi lo ha preso»

Con la stagione che si avvia verso i titoli di coda, è tempo di bilanci approfonditi in casa Milan. Il noto giornalista e storico cronista delle vicende milaniste, Carlo Pellegatti, ha condiviso le sue riflessioni attraverso il suo canale YouTube, analizzando l’operato della dirigenza del Diavolo. Al centro della discussione non potevano che esserci le figure chiave che hanno guidato la squadra in questa annata: il DS Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri.

PAROLE – «L‘operato di Tare? Il problema del Milan è che ogni volta che si compra un giocatore, si dice chi lo ha preso. E si parte male così. Per me Tare ha iniziato a lavorare a fine maggio, poi è rimasto spiazzato perché aveva chiuso l’operazione Hojlund e si è perso tempo ai piani alti ed è arrivato il Napoli. Poi ha preso Nkunku ma non è un centravanti e non ha funzionato. E’ rimandato Tare. Queste settimane sono fondamentali per costruire il Milan del futuro. O a Tare fai fare il ds e su suggerimento di Allegri va a prendere i giocatori…»

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×