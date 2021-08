Pellegatti: «Stamattina ho ipotizzato Rafinha. Ho verificato e...»

Carlo Pellegatti in mattinata aveva ipotizzato, come parere personale, un possibile interessamento di Rafinha. Ecco le sue verifiche

Il giornalista Carlo Pellegatti in mattinata aveva ipotizzato un interessamento del Milan per Rafinha. Il giornalista, che aveva lanciato l’idea a titolo personale, ha verificato le reali possibilità e, tramite il proprio canale YouTube, ha specificato che l’azzardo non è andato a buon fine.

«Questa mattina ho ipotizzato la possibilità di Rafinha. Niente, ho verificato e il mio azzardo non è andato a buon fine. Nonostante il giocatore possieda tante caratteristiche che avrebbero dovuto piacere ai dirigenti del Milan non è lui il prescelto».