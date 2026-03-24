Pellegatti stenta a crederci: «Sento tifosi che vorrebbero perdere a Napoli per favorire Conte. Follia pura. Lo Scudetto…»

Pellegatti, il noto giornalista rossonero attacca la frangia di tifosi disposta a sacrificare il Milan pur di ostacolare l’Inter

Il clima intorno alla sfida del Maradona tra Napoli e Milan si fa incandescente, ma non solo per motivi di classifica. Attraverso il suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha espresso tutto il suo sconcerto per una teoria che starebbe circolando tra alcuni sostenitori rossoneri: l’idea di uscire sconfitti dalla trasferta partenopea per favorire la rimonta scudetto della squadra di Antonio Conte ai danni dei nerazzurri. Una prospettiva che il giornalista ha rispedito al mittente con estrema decisione, difendendo l’onore del club e le residue speranze di Massimiliano Allegri.

«Sento tifosi che non credendo allo scudetto dicono ‘Forse conviene perdere a Napoli per fargli provare a vincere lo scudetto’. Io sono letteralmente impazzito», ha sbottato Pellegatti, sottolineando come la priorità debba sempre essere il cammino del Diavolo. Per il cronista, rinunciare a lottare finché la matematica lo consente è inaccettabile: «Per me l’Inter non è un ossessione, se perdiamo a Napoli mi dispiace perchè non va avanti ad alimentarsi una flebile speranza per lo scudetto».

Pellegatti, tra il campo e il richiamo dell’Australia

Oltre alle questioni di cuore e di tifo, Pellegatti ha confermato le indiscrezioni sulla prossima tournée estiva che vedrà il Milan protagonista in Oceania, un territorio ormai diventato una seconda casa per la società. «Il Milan tornerà a Perth ma non spaventatevi, non durante il campionato, ma tra il Mondiale e l’inizio del campionato», ha chiarito, spiegando come i rapporti tra la dirigenza rossonera e quella locale siano solidissimi, garantendo inoltre introiti fondamentali per le casse del club.

Mentre l’Inter di Cristian Chivu deve gestire la pressione di un vantaggio che si assottiglia, il Milan si prepara alla battaglia del Maradona con l’obiettivo di blindare il secondo posto e, chissà, riaprire definitivamente i giochi per il titolo. «Sperare che vinca un’altra squadra sperando che superi l’Inter quando io sono davanti mi sembra una cosa folle», ha concluso Pellegatti, richiamando tutto l’ambiente alla compattezza in vista di un finale di stagione che promette ancora colpi di scena tra Milano e Napoli.