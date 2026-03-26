Pellegatti avverte: «Il futuro di Pavlovic ci farà capire cosa vorrà fare il Milan. Se il club rossonero lo cede allora…»

Pellegatti, sul suo canale Youtube, parla così dei piani futuri del Milan e dell’interesse del Chelsea per Pavlovic

Il calciomercato del Milan si infiamma attorno al nome di Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, protagonista di una stagione straordinaria sotto la guida di Massimiliano Allegri, è finito nel mirino della Premier League, con il Chelsea pronto all’assalto. Sulla questione è intervenuto con decisione Carlo Pellegatti attraverso il suo canale YouTube, lanciando un monito alla dirigenza rossonera. Secondo il giornalista, una sua eventuale cessione rappresenterebbe un segnale pericoloso per le ambizioni del club: il rischio è quello di trasformarsi in un semplice “serbatoio” per le grandi potenze europee, rinunciando definitivamente alla lotta per i vertici.

Pellegatti, summit a Milanello: la strategia di mercato e la permanenza del tecnico

Il futuro del centrale serbo, la cui valutazione oscilla ormai tra i 50 e gli 80 milioni di euro, è stato al centro del recente summit avvenuto mercoledì scorso tra la dirigenza e Allegri. L’incontro è servito per gettare le basi della prossima stagione, ma Pellegatti sottolinea come la gestione del “caso Pavlovic” sarà il vero banco di prova per capire le reali intenzioni della società. La permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera potrebbe essere legata a doppio filo alla conferma dei pezzi pregiati: perdere un pilastro della difesa dopo i vari Thiaw, Tonali e Reijnders segnerebbe l’inizio di anni “normali”, privi di grandi prospettive di vittoria.

«Vi ricordate avevo detto che sarebbe arrivato l’assalto della Premier League per Pavlovic. Ieri si è parlato dell’interesse del Chelsea. Non avevo dubbi. Non sarei sorpreso se fosse valutato dai 50 agli 80 milioni di euro. Mercoledì scorso c’è stato il summit tra la dirigenza rossonera e Allegri per mettere le basi verso la prossima stagione e il discorso Pavlovic ci farà capire cosa vorrà fare il Milan da grande. Venderlo vorrebbe dire diventare un ‘serbatoio’ per le grandi squadre europee diventando una squadra di seconda fascia. Basta: Thiaw, Tonali, Reijnders, se il Milan non può dire più di no ci aspettano anni normali, senza mai lottare. Se il Milan cede Pavlovic sappiamo quello che ci aspetta: o un talento che diventa bravo e poi verrà ceduto o un giocatore che costa meno. Se questo è il futuro del Milan lo capiremo nel caso in cui arrivasse un’offerta per Pavlovic. Non so se Allegri rimarrà se dovessero cedere Pavlovic, è un nodo. Ci dirà molto del futuro del Milan i giocatori che verranno ceduti».