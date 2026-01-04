Pellegatti spiega: «Nkunku vuole rimanere al Milan. Theo Hernandez? Ho un rimpianto»

Pellegatti, noto giornalista, ha spiegato come Nkunku voglia rimanere in rossonero nonostante le attenzioni del Fenerbahce

Il calciomercato del Milan si accende improvvisamente non solo per le entrate, ma per un clamoroso ritorno di fiamma che scuote l’intero ambiente rossonero. Attraverso il suo canale YouTube, lo storico giornalista Carlo Pellegatti ha lanciato un’indiscrezione destinata a far discutere per settimane, riguardante uno dei grandi ex più amati della storia recente del club.

Il clamoroso ritorno di Theo Hernandez in Italia

Secondo Pellegatti, Theo Hernandez sarebbe vicinissimo al ritorno in Serie A, ma non per indossare nuovamente la maglia del Diavolo. Il terzino francese, ceduto dai dirigenti milanisti nel 2025, avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con la Juventus.

PAROLE – «Mi risulta che Theo abbia già raggiunto un accordo con la Juventus. Vedremo se troverà seguito, ma la fonte è attendibile».

Pellegatti sottolinea come ci sia grande curiosità nel vedere come un profilo esplosivo come quello di Theo verrebbe gestito tatticamente da Massimiliano Allegri, nonostante il Milan si stia godendo l’ottima crescita di Bartesaghi e la solidità di Estupiñán sulla fascia sinistra.

Il fronte Nkunku-Zirkzee: la verità di Tare

Sul fronte delle entrate e delle uscite immediate, Pellegatti smentisce i rumors su incontri imminenti tra il Fenerbahçe e il DS Igli Tare per Christopher Nkunku:

L’ombra di Zirkzee: L’unica chiave per arrivare a Joshua Zirkzee (in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United) resta una cessione pesante. Se i turchi dovessero improvvisamente sborsare i 30-35 milioni richiesti per Nkunku, allora il Milan affonderebbe il colpo sull’olandese.

Nkunku vuole restare: Il francese, galvanizzato dalla recente doppietta, ha espresso la volontà di rimanere a Milano per giocarsi le sue carte in un attacco che ora Allegri può ruotare con Pulisic, Leão e Füllkrug.