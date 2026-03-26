Pellegatti smentisce i rumors: «Su Castro non c’è nulla. Vlahovic discute del rinnovo con la Juventus, mentre su Goretzka…»

Pellegatti, sul suo canale Youtube, parla così delle tante indiscrezioni che coinvolgono il Milan in questi giorni

Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale YouTube, ha fatto il punto sulle manovre di mercato del Milan, analizzando i nomi caldi e depennando alcuni profili che sembrano ormai sfumati. Il noto giornalista ha chiarito la situazione relativa all’attacco, sottolineando come molte piste stiano perdendo quota in queste ore, a partire da quella che portava a Castro: «Sono arrivate delle smentite per quello che riguarda Castro.»

Anche per quanto riguarda il sogno di molti tifosi di vedere un top player come Vlahovic in rossonero, le notizie non sono confortanti. Pellegatti ha citato le ultime indiscrezioni sulla trattativa tra l’attaccante e la Juventus per il prolungamento del contratto: «Oggi per i nostalgici di Vlahovic il giornalista della Gazzetta dello Sport Filippo Cornacchia dice che l’agente verrà verso Pasqua per parlare con la Juve per il rinnovo. Ormai bisogna prendere il solito pennarello che si sta esaurendo, perché continuiamo a cancellare nomi, e anche il nome di Vlahovic è da cancellare. Allora non c’è un’idea da parte nostra, a me continuano a dire che dipenderà dal budget.»

Pellegatti, Goretzka e l’idea Rudiger per la difesa

Nonostante i nomi cancellati, ci sono profili che invece trovano conferme crescenti, in particolare per la metà campo di Massimiliano Allegri. Il nome più concreto sembra essere quello del centrocampista del Bayern Monaco: «Stanno continuando invece ad esserci conferme dell’arrivo di Goretzka. Oggi la concorrenza principale è l’Atletico Madrid.»

In chiusura, Pellegatti ha lanciato una suggestione affascinante per il reparto arretrato, guardando ai parametri zero di lusso: «Mi è arrivata una voce su Rudiger che è in scadenza, mi piacerebbe possa essere rossonero l’anno prossimo.» Il difensore tedesco rappresenterebbe un innesto di caratura internazionale per blindare la difesa rossonera nella prossima stagione.